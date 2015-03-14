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В центре Гродно автомобиль без водителя скатился в реку

14 марта 2015 17:40
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Новости Беларуси. Все произошло около полудня 14 марта на глазах у студентов филфака Гродненского госуниверситета: машина стояла прямо под окнами факультета.

По словам очевидцев, автомобиль съехал с парковки, зацепил мусорный бак и оказался в реке Городничанке.

«Вечерний Гродно», региональная газета:
Мужчина приехал в шахматно-шашечный клуб и припарковался за домом-музеем. Через несколько минут он планировал уехать, поэтому, не заглушив машину, поставил ее на ручник, и вышел за детьми. Как рассказала жена водителя, все произошло в считанные секунды. Пока водитель шел в сторону клуба, «Пежо» начал двигаться вниз по склону, задел по пути дерево и мусорку, помяв спереди бампер.

Оказавшись в воде, машина не заглохла.

А чтобы вытащить транспортное средство из реки, хозяину пришлось вызвать эвакуатор.

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Иномарка прокатилась несколько метров и чуть не протаранила припаркованные автомобили. Однако далеко уехать минивэну не удалось. Мужчина, ставший очевидцем курьезного происшествия, руками удержал иномарку до возвращения хозяина. Видео здесь.

# происшествия # Авария в Гродно # Фотофакт

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