В центре Бобруйска из-за прорыва трубы забил фонтан теплой воды

Новости Беларуси. Днем 23 августа в центре города Бобруйска забил фонтан теплой воды.

Как сообщает издание «Коммерческий курьер», на Октябрьской улице появился столб теплой воды. Высота «фонтана» – несколько метров.

По информации работников теплосетей, в районе прорыва проходили гидравлические испытания. Температура воды составила около сорока градусов. Причина прорыва выясняется, а к ремонту трубы уже приступили.

Никто из прохожих не пострадал.

Жители Бобруйска отмечали в соцсетях, что неожиданный фонтан стал «бесплатной мойкой машин» и «теплым дождем в конце лета».