Прямой эфир

В центре Бобруйска из-за прорыва трубы забил фонтан теплой воды

24 августа 2017 12:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Днем 23 августа в центре города Бобруйска забил фонтан теплой воды.

Как сообщает издание «Коммерческий курьер», на Октябрьской улице появился столб теплой воды. Высота «фонтана» – несколько метров.

По информации работников теплосетей, в районе прорыва проходили гидравлические испытания. Температура воды составила около сорока градусов. Причина прорыва выясняется, а к ремонту трубы уже приступили.

Никто из прохожих не пострадал.

Жители Бобруйска отмечали в соцсетях, что неожиданный фонтан стал «бесплатной мойкой машин» и «теплым дождем в конце лета».

В августе 2017 года из-за прорыва трубы пострадали несколько квартир многоэтажки на улице Есенина в Минске – здесь подробнее.

# происшествия # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Видеофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жителя Новополоцка убило током во время экстремального селфи на ЛЭП?
23 августа 2017 16:11

Жителя Новополоцка убило током во время экстремального селфи на ЛЭП?

В Гомеле родители оставили ребенка с посторонним человеком и уехали в другую страну
23 августа 2017 15:06

В Гомеле родители оставили ребенка с посторонним человеком и уехали в другую страну

Велосипедист погиб под колесами микроавтобуса в Вилейском районе
23 августа 2017 14:26

Велосипедист погиб под колесами микроавтобуса в Вилейском районе