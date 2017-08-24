В центре Бобруйска из-за прорыва трубы забил фонтан теплой воды

Новости Беларуси. Днем 23 августа в центре города Бобруйска забил фонтан теплой воды.
Как сообщает издание «Коммерческий курьер», на Октябрьской улице появился столб теплой воды. Высота «фонтана» – несколько метров.
По информации работников теплосетей, в районе прорыва проходили гидравлические испытания. Температура воды составила около сорока градусов. Причина прорыва выясняется, а к ремонту трубы уже приступили.
Никто из прохожих не пострадал.
Жители Бобруйска отмечали в соцсетях, что неожиданный фонтан стал «бесплатной мойкой машин» и «теплым дождем в конце лета».
В августе 2017 года из-за прорыва трубы пострадали несколько квартир многоэтажки на улице Есенина в Минске – здесь подробнее.