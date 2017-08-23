В Гомеле родители оставили ребенка с посторонним человеком и уехали в другую страну

Новости Беларуси. В Гомеле родители оставили трехлетнюю девочку с посторонней женщиной, а сами уехали в другую страну.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя штаба смотровых комиссий Центрального района города Ольгу Доценко, 22 августа в ЖЭУ обратились соседи семьи, которые не остались в стороне. Они сообщили, что в квартире слышен плач ребенка, а его родители долго не появляются. Органы опеки оперативно занялись проверкой сообщения.

Оказалось, что в квартире, кроме трехлетней девочки, находилась гражданка, не имеющая никакого отношения к ребенку.

По предварительной информации, мать и отец девочки находятся в России. Именно они оставили ребенка посторонней женщине.

С родителями малышки удалось созвониться. Известно, что семья находится в социально опасном положении. Весной 2017 года по вопросу непостоянного выполнения требований плана сопровождения семьи, состоящей на учете, была проведена комиссия по делам несовершеннолетних.

«Хочется поблагодарить людей, которые не остались безразличными» (подробности здесь).

Сейчас ребенок в безопасности и находится под присмотром. Проводится проверка. По приезду супругов в Гомель данную ситуацию рассмотрит специальная комиссия.