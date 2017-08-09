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Коммунальные фонтаны: в Малиновке вода вырвалась из-под земли и достигла уровня 4 этажа

09 августа 2017 17:21
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Новости Беларуси. Гейзер в Малиновке. Из-за прорыва трубы пострадали несколько квартир многоэтажки на улице Есенина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Коммунальные фонтаны: в Малиновке вода вырвалась из-под земли и достигла уровня 4 этажа -1

Фонтан воды вырвался из-под земли и достигал уровня четвертого этажа. Пострадавших нет, за исключением, треснувших стеклопакетов и нескольких затопленных квартир. Жители подсчитывают ущерб и приходят в себя после нежданной стихии.

Коммунальные фонтаны: в Малиновке вода вырвалась из-под земли и достигла уровня 4 этажа -3

Алексей Волосюк, начальник ЖЭС №109 Московского района: 
С нашей стороны вчера мастерским составом были составлены акты по факту залития. Передаём жильцам, люди к нам приходят, деффектные акты будут составлены согласно законодательству в соответствующие сроки. 

Коммунальные фонтаны: в Малиновке вода вырвалась из-под земли и достигла уровня 4 этажа -5

И как нам сообщили на предприятии, специалисты которого накануне отопительного сезона испытывают трубопровод, по факту инцидента проводится проверка. А ущерб жильцам пострадавших квартир возместят в полном объеме. 

# происшествия # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт

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