Коммунальные фонтаны: в Малиновке вода вырвалась из-под земли и достигла уровня 4 этажа

Новости Беларуси. Гейзер в Малиновке. Из-за прорыва трубы пострадали несколько квартир многоэтажки на улице Есенина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Гейзер в Малиновке. Из-за прорыва трубы пострадали несколько квартир многоэтажки на улице Есенина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Фонтан воды вырвался из-под земли и достигал уровня четвертого этажа. Пострадавших нет, за исключением, треснувших стеклопакетов и нескольких затопленных квартир. Жители подсчитывают ущерб и приходят в себя после нежданной стихии.
Алексей Волосюк, начальник ЖЭС №109 Московского района:
С нашей стороны вчера мастерским составом были составлены акты по факту залития. Передаём жильцам, люди к нам приходят, деффектные акты будут составлены согласно законодательству в соответствующие сроки.
И как нам сообщили на предприятии, специалисты которого накануне отопительного сезона испытывают трубопровод, по факту инцидента проводится проверка. А ущерб жильцам пострадавших квартир возместят в полном объеме.