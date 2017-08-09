Коммунальные фонтаны: в Малиновке вода вырвалась из-под земли и достигла уровня 4 этажа

Новости Беларуси. Гейзер в Малиновке. Из-за прорыва трубы пострадали несколько квартир многоэтажки на улице Есенина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фонтан воды вырвался из-под земли и достигал уровня четвертого этажа. Пострадавших нет, за исключением, треснувших стеклопакетов и нескольких затопленных квартир. Жители подсчитывают ущерб и приходят в себя после нежданной стихии.

Алексей Волосюк, начальник ЖЭС №109 Московского района:

С нашей стороны вчера мастерским составом были составлены акты по факту залития. Передаём жильцам, люди к нам приходят, деффектные акты будут составлены согласно законодательству в соответствующие сроки.