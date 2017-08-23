Жителя Новополоцка убило током во время экстремального селфи на ЛЭП?

Новости Беларуси. Попытка сделать эффектный снимок. Такова одна из версий гибели 21-летнего парня в Витебской области. Трагедия произошла на берегу реки Западная Двина.

Трое друзей собрались вместе, в какой-то момент один из них покинул компанию. Несколько секунд – и молодые люди услышали треск электричества. И, как рассказали в Следственном комитете, «успели застать падение парня с высоковольтного столба. Даже было небольшое возгорание».

В руке молодого человека был зажат мобильный телефон.

Экспертам предстоит установить, что именно молодой человек делал в момент трагедии – звонил или фотографировал.

Все чаще в погоне за красивым кадром люди забывают, что на кону стоит их жизнь. В 2017 году из-за рискованных селфи произошло несколько трагедий (подробнее). На прошлой неделе общественный резонанс приобрела история, произошедшая в Минске. Подросток свесился с балкона 26 этажа ради удачного кадра. К счастью, никто не пострадал.