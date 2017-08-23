Велосипедист погиб под колесами микроавтобуса в Вилейском районе

Новости Беларуси. Велосипедист стал жертвой ДТП в Вилейском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Вечером возле деревни Ижа водитель микроавтобуса не заметил мужчину на двухколесным транспорте, который следовал в попутном направлении. Ни он, ни велосипед не были обозначены светоотражающими элементами. Велосипедист погиб на месте, возбуждено уголовное дело.

Госавтоинспекция Минской области напоминает водителям двухколесного транспорта о необходимости обозначать его световозвращающими элементами и фонарями. Это – требование правил дорожного движения, и оно обязательно к исполнению.