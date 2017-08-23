Прямой эфир

Велосипедист погиб под колесами микроавтобуса в Вилейском районе

23 августа 2017 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Велосипедист стал жертвой ДТП в Вилейском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вечером возле деревни Ижа водитель микроавтобуса не заметил мужчину на двухколесным транспорте, который следовал в попутном направлении. Ни он, ни велосипед не были обозначены светоотражающими элементами. Велосипедист погиб на месте, возбуждено уголовное дело.

Велосипедист погиб под колесами микроавтобуса в Вилейском районе-1

Госавтоинспекция Минской области напоминает водителям двухколесного транспорта о необходимости обозначать его световозвращающими элементами и фонарями. Это – требование правил дорожного движения, и оно обязательно к исполнению.

Велосипедист погиб под колесами микроавтобуса в Вилейском районе-3

А еще нужно помнить о боковом интервале: чтобы безопасно разъехаться: минимальное расстояние между машиной и велосипедом должно быть не менее метра в населенном пункте и полтора – за его пределами.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хотели попасть в Евросоюз в поисках лучшей доли: подробности задержания иракцев
23 августа 2017 14:01

Хотели попасть в Евросоюз в поисках лучшей доли: подробности задержания иракцев

Все финансы уходили за рубеж: неизвестные взламывали страницы белорусов в соцсетях
23 августа 2017 13:59

Все финансы уходили за рубеж: неизвестные взламывали страницы белорусов в соцсетях

Оперативная съемка: четверо нелегалов из Ирака задержаны на границе с Польшей
23 августа 2017 11:03

Оперативная съемка: четверо нелегалов из Ирака задержаны на границе с Польшей