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Трех медсестер из минского хосписа подозревают в продаже психотропов. Комментарий ГУВД

18 апреля 2018 20:16
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Новости Беларуси. Задержаны три медсестры из столичного хосписа: их подозревают в торговле психотропами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Трех медсестер из минского хосписа подозревают в продаже психотропов. Комментарий ГУВД-1

Работали женщины в больнице паллиативного ухода более 15 лет. Дома у каждой подозреваемой были обнаружены опасные психотропные вещества – всего 120 таблеток и 35 ампул, а также несколько наполненных шприцев. Найденные лекарства применяют для снятия болевых синдромов, а также при психических заболеваниях.

Трех медсестер из минского хосписа подозревают в продаже психотропов. Комментарий ГУВД-4

Екатерина Вершицкая, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Сейчас назначен комплекс дополнительных мероприятий по установлению покупателей данных запрещенных веществ. Более того, у сотрудников милиции есть основания полагать, что медработники этого хосписа причастны не только к обороту запрещенных веществ, но так же и к иным преступлениям.

Трех медсестер из минского хосписа подозревают в продаже психотропов. Комментарий ГУВД-7

Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

# происшествия # Фотофакт # Кража # Екатерина Вершицкая

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