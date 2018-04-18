Трех медсестер из минского хосписа подозревают в продаже психотропов. Комментарий ГУВД

Новости Беларуси. Задержаны три медсестры из столичного хосписа: их подозревают в торговле психотропами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работали женщины в больнице паллиативного ухода более 15 лет. Дома у каждой подозреваемой были обнаружены опасные психотропные вещества – всего 120 таблеток и 35 ампул, а также несколько наполненных шприцев. Найденные лекарства применяют для снятия болевых синдромов, а также при психических заболеваниях.

Екатерина Вершицкая, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

Сейчас назначен комплекс дополнительных мероприятий по установлению покупателей данных запрещенных веществ. Более того, у сотрудников милиции есть основания полагать, что медработники этого хосписа причастны не только к обороту запрещенных веществ, но так же и к иным преступлениям.