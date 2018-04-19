318 кг гашиша задержали белорусские пограничники: наркотики перевозили в тайнике автомобиля

Новости Беларуси. Белорусские пограничники пресекли очередную попытку провоза крупной партии гашиша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские пограничники пресекли очередную попытку провоза крупной партии гашиша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наркотик весом 318 килограммов находился в специально оборудованном тайнике автомобиля.
В отношении фигурантов возбужден ряд уголовных дел. Санкции статей предусматривают ответственность до 15 лет лишения свободы.