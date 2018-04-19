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318 кг гашиша задержали белорусские пограничники: наркотики перевозили в тайнике автомобиля

19 апреля 2018 07:07
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Новости Беларуси. Белорусские пограничники пресекли очередную попытку провоза крупной партии гашиша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

318 кг гашиша задержали белорусские пограничники: наркотики перевозили в тайнике автомобиля-1

318 кг гашиша задержали белорусские пограничники: наркотики перевозили в тайнике автомобиля-3

Наркотик весом 318 килограммов находился в специально оборудованном тайнике автомобиля.

В отношении фигурантов возбужден ряд уголовных дел. Санкции статей предусматривают ответственность до 15 лет лишения свободы.

318 кг гашиша задержали белорусские пограничники: наркотики перевозили в тайнике автомобиля-6

# происшествия # Контрабанда # Фотофакт

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