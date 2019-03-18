В Буда-Кошелёвском районе ищут пропавшую 14-летнюю девочку

Новости Беларуси. В Буда-Кошелёвском районе разыскивается 14-летняя Киселёва Мария Сергеевна, которая проживает по адресу: городской посёлок Уваровичи, переулок Советский.

Как сообщает ПСО «Симуран» Гомель, 17 марта около четырёх часов дня девочка ушла из дома и пропала.

Приметы пропавшей: рост 150-155 см, среднее телосложение, рыжие волосы до плеч, карие глаза, нос с горбинкой. На правой ладони татуировка в виде розы.

Была одета в: зелёную матерчатую куртку, чёрные лосины, чёрную спортивную мастерку, чёрные кроссовки.