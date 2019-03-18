Бывшие супруги обвиняются в жестоком убийстве жителя Столбцов

Новости Беларуси. Фигурантам по делу об убийстве 60-летнего жителя Столбцов предъявлено обвинение.

Как сообщает УСК по Минской области, 31 августа 2018 года соседи погибшего позвонили в милицию и рассказали, что уже несколько дней горит свет в доме их соседа, но дверь заперта, а хозяина не видно.

Прибывшая СОГ обнаружила в доме тело мужчины со следами криминального характера. Эксперты заключили, что причиной смерти стали множественные колото-резаные ранения. Гражданин погиб за три дня до обнаружения его тела.

По подозрению в совершении преступления на следующий день в Дзержинске были задержаны 33-летний и 30-летняя жители Столбцовского района, которые ранее состояли в браке. Оба были судимы.

Установлено, что 28 августа бывшие супруги зашли в гости к незнакомому мужчине. Компания выпивала и в какой-то момент случился конфликт на почве ревности. В ходе ссоры гость избил хозяина дома, а затем вместе с бывшей женой нанёс потерпевшему более 39 ударов ножом и разбитой стеклянной бутылкой.

Когда гражданин перестал подавать признаки жизни, фигуранты забрали его кошелёк, заперли входную дверь на ключ и скрылись.