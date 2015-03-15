Прямой эфир

Минск: На заводе обокрали рабочих во время смены (видео)

15 марта 2015 14:53
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Новости Беларуси. Неизвестный обокрал работников одного из предприятий Московского района Минска, пока те были на смене.

Трое рабочих оставили утром личные вещи в специальных шкафчиках раздевалки. В конце дня обнаружили пропажу кошельков с деньгами.

Елена Карницкая, пресс-офицер Московского РУВД:
В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Московского РУВД выяснили, что в этот день путем обмана на территорию предприятия, представившись работником, сумел попасть неизвестный. На основании имеющихся материалов есть основания полагать, что этот неизвестный имеет непосредственное отношение к хищению кошельков.

Неизвестного зафиксировали камеры видеонаблюдения завода. Но личность человека до сих пор не установлена.

В этой связи сотрудники Московского РУВД просят помочь в установлении личности подозреваемого.

За ценную информацию по данному поводу предусмотрено вознаграждение.

Конфиденциальность гарантируется.

Контактные телефоны: 8 (017) 239-48-11, 8 (017) 208-78-15, 8 (029) 356-02-30.

К слову, «ограбление в прямом эфире» произошло на днях в ЮАР.  Там репортера местного канала обокрали прямо перед включенной камерой всего за несколько минут до прямого включения. 

# Кража

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