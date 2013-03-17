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В Брянской области девятилетняя девочка почти сутки просидела в сливной яме

17 марта 2013 15:52
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Новости России. 100 полицейских искали девятилетнюю девочку. В полицию с заявлением о пропаже дочки обратилась мама. Девочка вышла из своего дома и пошла в гости к бабушке, однако до места назначения так и не добралась.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Брянской области:
В ходе беседы с бабушкой пропавшей девочки выяснилось, что поблизости от дороги расположена заброшенная сливная яма бывшего детского сада. Впоследствии около часа ночи 15 марта в ней и была обнаружена пострадавшая, которая провела там более 16 часов.

Девочка на протяжении 16 часов звала на помощь, но безрезультатно. Ребёнок сильно промёрз. Врачи, прибывшие по вызову, диагностировали переохлаждение. К счастью, её здоровью ничто не угрожает.

Пострадавшая девочка (в интервью «Комсомольской правде»):
Там был сугроб, из-за него я не видела эту ямку и провалилась. Упала, ударилась коленками, сверху на меня снег насыпался…Я долго кричала: «Кто-нибудь, помогите, я здесь, вытащите меня!» Но никто не пришел. А когда стало темнеть, я замерзла и очень испугалась, думала, что меня вообще никогда не найдут…

# происшествия # Несчастный случай

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