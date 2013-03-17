Белорусские туристы несколько часов провели в снежном плену на украинской трассе

Новости Украины. Автобус с белорусскими туристами застрял в снегу 15 марта. На протяжении нескольких часов 53 туриста провели в снежном плену.

Как сообщают украинские СМИ, автобус с белорусами направлялся в Буковель. В Тернопольской области транспортное средство занесло на обочину, автобус оказался в сугробе.

К вечеру 15 марта спасатели освободили автобус, туристов доставили в ближайшие гостиницы. Утром 16 марта туристы продолжили путь.

Из-за снежных заносов 15 марта в Тернопольской области был ограничен проезд к 25 населенным пунктам и 39 пунктов оказались без электроэнергии. На сложных участках дорог спасатели отбуксировали из кюветов более 50 автомобилей и спасли более 100 человек.

Циклон «Хавер» парализовал Россию, Украину и Венгрию. Устраняют последствия разгула стихии в столице России. За прошедшие сутки в мегаполисе выпала почти месячная норма осадков. И если в первой половине дня на Москву обрушились обильные снегопады, то уже во второй половине дня из-за потепления коммунальщики откачивали талую воду. Столь обильного снегопада в марте регион не знал последние 130 лет. Циклон ослабевает, но идут морозы, которые превратят дороги в каток.