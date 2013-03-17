Лобовое столкновение в Гродненской области. Погибла семья из 3-х человек

Новости Беларуси. Столкновение двух автомобилей Volkswagen Passat произошло вчера, 16 марта, на 76 км автодороги Барановичи-Гродно.

Евгений Дудко, начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома (в интервью TUT.BY):

28-летний слонимчанин, работающий дальнобойщиком, на автомобиле Volkswagen Passat B6 выехал со своим 30-летним пассажиром из Слонима в Гродно. По предварительной версии, на обледенелой дороге водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Passat B4.

Удар был настолько сильным, что от автомобиля ничего не осталось. На месте происшествия погибла семья, находившаяся в машине – мать 1948 года рождения, дочь 1989 года рождения и управлявший автомобилем сын 1987 года рождения.

В аварии погиб и пассажир другого автомобиля. Он не был пристегнут ремнями безопасности. Виновник аварии с травмами находится в реанимации.