Ширина льдины – 200 метров, а длина – 700. В Житковичском районе ликвидирована угроза понтонному мосту

Новости Беларуси. В Житковичском районе была ликвидирована угроза понтонной переправе.

По информации МЧС, вечером 14 марта на Припяти была замечена льдина, ширина которой составляла 200 метров, а длина – 700. Глыба двигалась в сторону понтонной переправы.

К месту переправы были доставлены работники Пинского центра РОСН во главе с начальником отдела понтонно-мостовой службы подразделения. Были проведены мероприятия для удержания переправы. Два катера и ледокол были установлены у берегов реки против течения.