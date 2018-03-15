Прямой эфир

Ширина льдины – 200 метров, а длина – 700. В Житковичском районе ликвидирована угроза понтонному мосту

15 марта 2018 09:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Житковичском районе была ликвидирована угроза понтонной переправе.

По информации МЧС, вечером 14 марта на Припяти была замечена льдина, ширина которой составляла 200 метров, а длина – 700. Глыба двигалась в сторону понтонной переправы.

К месту переправы были доставлены работники Пинского центра РОСН во главе с начальником отдела понтонно-мостовой службы подразделения. Были проведены мероприятия для удержания переправы. Два катера и ледокол были установлены у берегов реки против течения.

Ширина льдины – 200 метров, а длина – 700. В Житковичском районе ликвидирована угроза понтонному мосту-1

Фото: МЧС

На место прибыли экскаваторы РУЭСП «Днепробугский водный путь».

Через некоторое время началось движение льда в сторону моста. Движение транспорта по переправе было перекрыто. Началось раскалывание льдин и пропуск их через понтон. В течение нескольких часов все работы были закончены и движение по мосту было открыто.

Сейчас понтонная переправа работает в штатном режиме. Работы были проведены без разведения моста.

Как Житковичском районе налаживают переправу через Припять. Репортаж СТВ (читать далее).

# происшествия # Фотофакт # Проблемы ЖКХ

Другие новости рубрики

Все новости
26-летний рабочий погиб на заводе в Радошковичах
15 марта 2018 08:13

26-летний рабочий погиб на заводе в Радошковичах

«Вчера вышли – нам страшно стало». В Щучинском районе затопило дома и подворья из-за обильного таяния снега
14 марта 2018 20:39

«Вчера вышли – нам страшно стало». В Щучинском районе затопило дома и подворья из-за обильного таяния снега

Выгода – в 450 раз. В Ельском районе частный лесозаготовитель продавал древесину по завышенным ценам, скупая её за копейки
14 марта 2018 20:15

Выгода – в 450 раз. В Ельском районе частный лесозаготовитель продавал древесину по завышенным ценам, скупая её за копейки