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5 пожарных расчетов боролись с огнем на пожаре в жилом доме в Бресте: сгорело почти все строение

05 января 2016 10:25
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Новости Беларуси. Резкое похолодание в Беларуси спровоцировало число пожаров в частном секторе. Так, в Бресте сегодня почти полчаса спасатели боролись с огнем в жилом доме. Для того, чтобы потушить пламя, понадобилось 5 пожарных расчетов: полностью уничтожена кровля, перекрытия, внутренняя отделка деревянного дома. Основная версия причины возникновения возгорания – нарушение правил эксплуатации печного отопления.

К слову, за пять дней нового года только в Брестской области уже зарегистрировано 28 пожаров, жертвами которых стали 5 человек. Из огня спасены около 30 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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