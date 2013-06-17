Директор общества «Семена трав» прибрал к рукам и землю и имущество предприятия

Новости Беларуси. Фиктивный протокол... и госсобственность перешла в частные руки. Директор общества «Семена трав» Минского района решил не делиться доходами с государством и прибрал к рукам и землю и имущество предприятия. По итогам проверки оказалось, что уже год контрольным пакетом акций организации владеют частные лица.

Выражение «Быть хозяином на земле» каждый понимает по-своему. Директор ООО «Семена трав», что в Минском районе, воспринял его буквально и переоформил государственное предприятие в частную собственность.

Павел Родионов, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Изготовив фиктивный протокол участников общего собрания учредителей, занизив балансовую стоимость предприятия более чем в 700 раз, физические лица, внеся 7 миллионов белорусских рублей, стали фактическими обладателями состояния, превышающего 2 миллиарда белорусских рублей.

В дальнейшем в состав акционеров планировалось ввести иностранную компанию, которая бы и стала фактическим владельцем общества с ограниченной ответственностью. Этот рейдерский захват, видимо, готовился уже давно. Директор ООО не стеснялся использовать государственное предприятия в личных целях.

Александр Юрченко, заместитель начальника управления по борьбе с тяжкими экономическими преступлениями УВД Миноблисполкома:

Директор ООО в нарушение установленных норм и правил единолично вывел из состава предприятия земельный участок для строительства и обслуживания индивидуального жилого дома.

«Семена трав» много лет не оправдывает свое название. 86% предприятия, которое должно было работать с семенами, сдавалось в аренду. И лишь 14% площадей пытались использовать по назначению. Но и это здесь получалось плохо. В производственный цех страшно заходить — балки могут обрушиться в любой момент, а пол под ногами зияет дырами. Помещение, где работали люди, не отапливается и не проветривается.

Павел Родионов, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Работники на данном предприятии работали в недопустимых условиях, подобные нарушения санитарных норм, пожарных — на современных предприятиях являются недопустимыми, унизительными для работников.

Сейчас в отношении директора предприятия возбудили уголовное дело. Эпизодов, с которыми правоохранителям предстоит разобраться, множество, в том числе, и нецелевое использование миллиардных беспроцентных ссуд, которые выделялись на модернизацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.