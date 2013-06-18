В США задержали человека, который, по собственному признанию, отравил всех на борту

Новости США. В международном аэропорту американского города Ньюарк задержан пассажир, который, по собственному признанию, отравил всех на борту.

Спокойствие всех находившихся в лайнере было нарушено за несколько часов до посадки. Сначала мужчина требовал направить самолёт вместо Америки в Канаду. А после начал выкрикивать имена людей, якобы работающих на ЦРУ, упомянув организатора утечек Эдварда Сноудена.

После приземления лайнера неспокойного пассажира уже встречала полиция и ФБР. Его отправили в больницу, чтобы проверить его вменяемость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.