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В Бресте Toyota сбила 6-летнего ребёнка

15 июня 2019 06:39
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Новости Беларуси. 14 июня в начале одиннадцатого утра в Бресте иномарка сбила несовершеннолетнего.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 25-летняя местная жительница за рулём Toyota Prius двигалась по улице Дзержинского. В какой-то момент перед машиной такси оказался 6-летний ребёнок. Произошёл наезд.  

Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу. Отмечается, что пострадавший пересекал проезжую часть в неустановленном месте.  

По факту аварии проводится проверка.  

На неделе в Гродненском районе 12-летняя велосипедистка попала под колёса автомобиля.  

Девочка отделалась ссадинами и ушибами – подробности здесь.  

# Авария в Бресте # происшествия

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