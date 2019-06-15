В Бресте Toyota сбила 6-летнего ребёнка

Новости Беларуси. 14 июня в начале одиннадцатого утра в Бресте иномарка сбила несовершеннолетнего.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 25-летняя местная жительница за рулём Toyota Prius двигалась по улице Дзержинского. В какой-то момент перед машиной такси оказался 6-летний ребёнок. Произошёл наезд.

Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу. Отмечается, что пострадавший пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

По факту аварии проводится проверка.

На неделе в Гродненском районе 12-летняя велосипедистка попала под колёса автомобиля.