Прямой эфир

Милиция просит помощи у очевидцев «денежного дождя» на Немиге

14 июня 2019 17:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минчанин положил 11 тысяч рублей на крышу автомобиля, забыл о них и поехал. Купюры в считанные секунды разлетелись по ветру, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Милиция просит помощи у очевидцев «денежного дождя» на Немиге-1

Инцидент произошел на улице Немига. Очевидцы собрали почти половину растерянной суммы и, что примечательно, не присвоили себе, а отнесли в милицию. О потерянных деньгах мужчина вспомнил лишь после звонка правоохранителей. Всех, кто знает, где могут находиться оставшиеся деньги, просят сообщить об этом в Московское РУВД.

# Деньги # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сожгли дом, избили и заставили взять кредит: в Лиде из-за карточного долга поссорились криминальные авторитеты
14 июня 2019 14:29

Сожгли дом, избили и заставили взять кредит: в Лиде из-за карточного долга поссорились криминальные авторитеты

«Подмёл» за 10 минут ценностей на 66 тысяч рублей: сотрудник клининговой компании обворовал квартиру
14 июня 2019 14:21

«Подмёл» за 10 минут ценностей на 66 тысяч рублей: сотрудник клининговой компании обворовал квартиру

Пьяная минчанка на Porshe врезалась в чужую машину, чуть не сбила ребёнка и толкнула милиционера
14 июня 2019 14:17

Пьяная минчанка на Porshe врезалась в чужую машину, чуть не сбила ребёнка и толкнула милиционера