Милиция просит помощи у очевидцев «денежного дождя» на Немиге

Новости Беларуси. Минчанин положил 11 тысяч рублей на крышу автомобиля, забыл о них и поехал. Купюры в считанные секунды разлетелись по ветру, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инцидент произошел на улице Немига. Очевидцы собрали почти половину растерянной суммы и, что примечательно, не присвоили себе, а отнесли в милицию. О потерянных деньгах мужчина вспомнил лишь после звонка правоохранителей. Всех, кто знает, где могут находиться оставшиеся деньги, просят сообщить об этом в Московское РУВД.