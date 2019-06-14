Сожгли дом, избили и заставили взять кредит: в Лиде из-за карточного долга поссорились криминальные авторитеты

Привет из 90-ых. В Лиде из-за карточного долга поссорились криминальные авторитеты. Фигурантом уголовного дела стал мужчина, который вместе с сообщниками вымогал 5 тысяч долларов у знакомого.

Как только налётчики выяснили, что денег нет, заставили потерпевшего переписать гараж и купить в кредит 2 мобильных телефона.