Сожгли дом, избили и заставили взять кредит: в Лиде из-за карточного долга поссорились криминальные авторитеты

Привет из 90-ых. В Лиде из-за карточного долга поссорились криминальные авторитеты. Фигурантом уголовного дела стал мужчина, который вместе с сообщниками вымогал 5 тысяч долларов у знакомого.
Как только налётчики выяснили, что денег нет, заставили потерпевшего переписать гараж и купить в кредит 2 мобильных телефона.
За пострадавшего вступились свои «покровители», а сам конфликт перерос в передел сфер влияния. За то, что мужчина обратился за помощью, его самого избили, а дом сожгли. Заведено 2 уголовных дела.