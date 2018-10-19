В отношении матери найденного в кустах новорождённого возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В отношении матери новорожденного мальчика, найденного на улице Бобруйска, возбуждено уголовное дело.

По информации СК, вечером семнадцатого октября 32-летняя женщина, которая находилась по месту жительства, родила ребенка. Подозреваемая находилась в нетрезвом состоянии.

41-летний сожитель женщины покинул дом во время родов и рассказал знакомым о том, что они начались. Девушка из компании вызвала «скорую» для оказания помощи роженице.

Медики, которые прибыли на вызов, обнаружили мальчика в кустах. Новорожденный был доставлен в больницу.

Подробности инцидента и кадры с места событий (смотрите здесь).

В отношении матери ребенка «возбуждено уголовное дело в связи с покушением на убийство своего новорожденного ребенка (ч.1 ст.14, ст.140 Уголовного кодекса Республики Беларусь)».

Назначен ряд экспертиз.

Женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности и является обязанным лицом. Она была лишена родительских прав по решению суда.

Продолжается расследование уголовного дела.