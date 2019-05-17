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Банду угонщиков велосипедов задержали в Витебске

17 мая 2019 16:23
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Молодые люди несколько дней подряд воровали велосипеды на складе, сообщили в программе «Экстренный вызов»

Банду угонщиков велосипедов задержали в Витебске-1

Подозрительное трио заприметили сотрудники патрульно-постовой службы и задержали по горячим следам прямо в гараже.

Им вменяют кражу 9 новеньких велосипедов. За них злоумышленники успели выручить свыше 4 тысяч белорусских рублей. На всех завели уголовные дела.

Банду угонщиков велосипедов задержали в Витебске-4

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
Несмотря на то, что злоумышленники продали велосипеды случайным покупателям, правоохранителям удалось найти часть похищенного, чтобы вернуть владельцам.

Банду угонщиков велосипедов задержали в Витебске-7

# Кража # происшествия # Ольга Шкуратова

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