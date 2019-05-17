Банду угонщиков велосипедов задержали в Витебске

Молодые люди несколько дней подряд воровали велосипеды на складе, сообщили в программе «Экстренный вызов».
Молодые люди несколько дней подряд воровали велосипеды на складе, сообщили в программе «Экстренный вызов».
Подозрительное трио заприметили сотрудники патрульно-постовой службы и задержали по горячим следам прямо в гараже.
Им вменяют кражу 9 новеньких велосипедов. За них злоумышленники успели выручить свыше 4 тысяч белорусских рублей. На всех завели уголовные дела.
Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
Несмотря на то, что злоумышленники продали велосипеды случайным покупателям, правоохранителям удалось найти часть похищенного, чтобы вернуть владельцам.