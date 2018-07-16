В Бресте пьяный водитель на Renault сбил 23-летнего пешехода

Новости Беларуси. Ночью 15 июля в Бресте случилось ДТП с участием нетрезвого водителя. Как сообщает Госавтоинспекция Брестской области, 31-летний пьяный мужчина на легковом автомобиле Renault Laguna ехал в сторону улицы Белорусской со стороны трассы Брест – Минск – граница РФ.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В это время 23-летний пешеход двигался навстречу машине по проезжей части. В результате столкновения молодой человек скончался на месте. В крови водителя обнаружено 1,8 промилле алкоголя.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома