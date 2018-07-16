Прямой эфир

В Бресте пьяный водитель на Renault сбил 23-летнего пешехода

16 июля 2018 12:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ночью 15 июля в Бресте случилось ДТП с участием нетрезвого водителя.  

Как сообщает Госавтоинспекция Брестской области, 31-летний пьяный мужчина на легковом автомобиле Renault Laguna ехал в сторону улицы Белорусской со стороны трассы Брест – Минск – граница РФ.  

В Бресте пьяный водитель на Renault сбил 23-летнего пешехода-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

В это время 23-летний пешеход двигался навстречу машине по проезжей части. В результате столкновения молодой человек скончался на месте. В крови водителя обнаружено 1,8 промилле алкоголя.  

В Бресте пьяный водитель на Renault сбил 23-летнего пешехода-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

По факту происшествия проводится проверка.  

В конце мая в Минске легковушка выехала на встречку и столкнулась с трактором.  

В салоне находился 5-летний ребенок (читать подробнее).  

# Авария в Брестской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В ДТП в Фаниполе погиб 21-летний мотоциклист-бесправник
16 июля 2018 09:34

В ДТП в Фаниполе погиб 21-летний мотоциклист-бесправник

В Молодечненском районе утонула 12-летняя школьница. Её подругу спас очевидец
16 июля 2018 09:01

В Молодечненском районе утонула 12-летняя школьница. Её подругу спас очевидец

Ребёнок из Беларуси погиб в жуткой аварии под Одессой
15 июля 2018 14:06

Ребёнок из Беларуси погиб в жуткой аварии под Одессой