В Бресте пьяный водитель на Renault сбил 23-летнего пешехода
Новости Беларуси. Ночью 15 июля в Бресте случилось ДТП с участием нетрезвого водителя.
Как сообщает Госавтоинспекция Брестской области, 31-летний пьяный мужчина на легковом автомобиле Renault Laguna ехал в сторону улицы Белорусской со стороны трассы Брест – Минск – граница РФ.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В это время 23-летний пешеход двигался навстречу машине по проезжей части. В результате столкновения молодой человек скончался на месте. В крови водителя обнаружено 1,8 промилле алкоголя.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
По факту происшествия проводится проверка.
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