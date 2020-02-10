В Москве микроавтобус с белорусами столкнулся с такси. Погиб один человек

Новости Беларуси. В Москве утром 10 февраля в аварию попал микроавтобус с белорусами. Момент ДТП на Кутузовском проспекте запечатлела камера видеонаблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате столкновения такси и микроавтобуса один человек погиб и пятеро пострадали. Водитель легковушки скончался на месте, ее пассажир госпитализирован. В больницу попали и четверо наших соотечественников, ехавших в микроавтобусе. Их жизни ничего не угрожает.