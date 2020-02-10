Прямой эфир

В Москве микроавтобус с белорусами столкнулся с такси. Погиб один человек

10 февраля 2020 07:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Москве утром 10 февраля в аварию попал микроавтобус с белорусами. Момент ДТП на Кутузовском проспекте запечатлела камера видеонаблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Москве микроавтобус с белорусами столкнулся с такси. Погиб один человек -1

В результате столкновения такси и микроавтобуса один человек погиб и пятеро пострадали. Водитель легковушки скончался на месте, ее пассажир госпитализирован. В больницу попали и четверо наших соотечественников, ехавших в микроавтобусе. Их жизни ничего не угрожает.  

В Москве микроавтобус с белорусами столкнулся с такси. Погиб один человек -4

# Авария в России # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На пожаре в Осиповичском районе пострадала молодая женщина
09 февраля 2020 06:49

На пожаре в Осиповичском районе пострадала молодая женщина

Серьёзная авария в центре Минска. Два человека госпитализированы, разбито не менее 7 машин
08 февраля 2020 11:34

Серьёзная авария в центре Минска. Два человека госпитализированы, разбито не менее 7 машин

В Слуцком районе изъяли 50 канистр спирта и 200 бутылок водки
07 февраля 2020 13:51

В Слуцком районе изъяли 50 канистр спирта и 200 бутылок водки