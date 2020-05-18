«От удара машину разорвало на части». Подробности страшной аварии в Борисовском районе, в которой погибли 6 человек

Новости Беларуси. Подробности аварии, которая унесла жизни шестерых человек. На трассе М1 в Борисовском районе вечером 17 мая столкнулись сразу несколько машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, водитель Renault выехал на полосу встречного движения, задел легковушку, а следом лоб в лоб столкнулся с фурой. Все, кто находился в Renault, погибли на месте ДТП. Это три парня и три девушки. Для установления точных причин произошедшего сформирована специальная следственная группа. Задействована передвижная криминалистическая лаборатория.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:

Водитель легкового автомобиля Renault, двигаясь на сухом, ровном участке дороги в направлении Москвы, примерно на границе Борисовского и Крупского районов выехал на полосу встречного движения, где по касательной задел автомобиль Geely, в результате чего автомобиль Renault был откинут под грузовой автопоезд. От удара машину разорвало на части. В салоне автомашины находились 6 человек, все они погибли на месте происшествия.