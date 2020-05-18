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«От удара машину разорвало на части». Подробности страшной аварии в Борисовском районе, в которой погибли 6 человек

18 мая 2020 10:17
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Новости Беларуси. Подробности аварии, которая унесла жизни шестерых человек. На трассе М1 в Борисовском районе вечером 17 мая столкнулись сразу несколько машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«От удара машину разорвало на части». Подробности страшной аварии в Борисовском районе, в которой погибли 6 человек-1

«От удара машину разорвало на части». Подробности страшной аварии в Борисовском районе, в которой погибли 6 человек-3

«От удара машину разорвало на части». Подробности страшной аварии в Борисовском районе, в которой погибли 6 человек-5

По предварительной информации, водитель Renault выехал на полосу встречного движения, задел легковушку, а следом лоб в лоб столкнулся с фурой. Все, кто находился в Renault, погибли на месте ДТП. Это три парня и три девушки.

Для установления точных причин произошедшего сформирована специальная следственная группа. Задействована передвижная криминалистическая лаборатория.

«От удара машину разорвало на части». Подробности страшной аварии в Борисовском районе, в которой погибли 6 человек-8

«От удара машину разорвало на части». Подробности страшной аварии в Борисовском районе, в которой погибли 6 человек-10

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Водитель легкового автомобиля Renault, двигаясь на сухом, ровном участке дороги в направлении Москвы, примерно на границе Борисовского и Крупского районов выехал на полосу встречного движения, где по касательной задел автомобиль Geely, в результате чего автомобиль Renault был откинут под грузовой автопоезд. От удара машину разорвало на части. В салоне автомашины находились 6 человек, все они погибли на месте происшествия.

«От удара машину разорвало на части». Подробности страшной аварии в Борисовском районе, в которой погибли 6 человек-13

«От удара машину разорвало на части». Подробности страшной аварии в Борисовском районе, в которой погибли 6 человек-15

«От удара машину разорвало на части». Подробности страшной аварии в Борисовском районе, в которой погибли 6 человек-17

«От удара машину разорвало на части». Подробности страшной аварии в Борисовском районе, в которой погибли 6 человек-19

Известно, что автомобиль принадлежал погибшему в ДТП 30-летнему борисовчанину. Несколько лет назад он был лишен прав за вождение в нетрезвом состоянии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

# Авария в Минской области # происшествия # Иван Носкевич # Фотофакт

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