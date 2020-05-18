В Гомеле мужчина распылял в киосках и магазинах слезоточивый газ

Новости Беларуси. В Гомеле мужчина ради эксперимента распылял слезоточивый газ в киосках и магазинах.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 44-летний местный житель запустил газ через окошко в киоск «Белсоюзпечать». Через день злоумышленник повторил те же действия с другим киоском.

Также от действий фигуранта пострадали несколько небольших магазинов. Отмечается, что фигурант выбирал места с небольшими помещениями, где ущерб от распыления газа был максимален.

Сотрудники милиции изучили записи камер видеонаблюдения и предупредили работников магазинов и киосков о возможной опасности. Также милиционеры попросили незамедлительно обратиться к ним за помощью, в случае возникновения подобной ситуации.

6 мая правоохранителями был получен сигнал тревоги от одного из магазинов на улице Междугородней. Гражданин распылил газ. Прибывшие милиционеры задержали подозреваемого, у него был баллончик, предназначенный для самообороны.

Задержанный признался, что это он распылял газ. Фигурант пояснил, что хотел проверить эффективность газа и реакцию людей на него. Возбуждено уголовное дело по факту особо злостного хулиганства.

Весной 2020 года в Могилёве две школьницы попали в больницу с отравлением химическим веществом.