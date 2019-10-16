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Житель Ганцевичей обстрелял знакомого из пневматического оружия

16 октября 2019 15:24
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Новости Беларуси. Житель Ганцевичей обстрелял знакомого из пневматики.  

По информации УВД Брестского облисполкома, в дежурную часть Столинского РОВД поступило сообщение от жителя рабочего поселка Речица. Мужчина рассказал, что знакомый несколько раз ударил его ногой и выстрелил в спину и лицо.  

На место происшествия незамедлительно выбыли сотрудники РОВД и следственно-оперативная группа.  

Житель Ганцевичей обстрелял знакомого из пневматического оружия-1

Фото: УВД Брестского облисполкома  

Было установлено, 24-летний житель Ганцевичей находился в компании трех приятелей. Он из хулиганских побуждений причинил телесные повреждения и произвел из изделия конструктивно схожего с пневматическим оружием более четырех выстрелов в спину и в лицо 38-летнему жителю р. п. Речица.  

Возбуждено уголовное дело «Особо злостное хулиганство». 

Нападавший был задержан.  

В Гродно 15-летнего подростка избили из-за серёжки в ухе (читать далее).  

# Хулиганство # происшествия

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