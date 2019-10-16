Житель Ганцевичей обстрелял знакомого из пневматического оружия

По информации УВД Брестского облисполкома, в дежурную часть Столинского РОВД поступило сообщение от жителя рабочего поселка Речица. Мужчина рассказал, что знакомый несколько раз ударил его ногой и выстрелил в спину и лицо.

Было установлено, 24-летний житель Ганцевичей находился в компании трех приятелей. Он из хулиганских побуждений причинил телесные повреждения и произвел из изделия конструктивно схожего с пневматическим оружием более четырех выстрелов в спину и в лицо 38-летнему жителю р. п. Речица.

Возбуждено уголовное дело «Особо злостное хулиганство».

Нападавший был задержан.