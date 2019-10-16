Житель Ганцевичей обстрелял знакомого из пневматического оружия

Новости Беларуси. Житель Ганцевичей обстрелял знакомого из пневматики.
По информации УВД Брестского облисполкома, в дежурную часть Столинского РОВД поступило сообщение от жителя рабочего поселка Речица. Мужчина рассказал, что знакомый несколько раз ударил его ногой и выстрелил в спину и лицо.
На место происшествия незамедлительно выбыли сотрудники РОВД и следственно-оперативная группа.
Фото: УВД Брестского облисполкома
Было установлено, 24-летний житель Ганцевичей находился в компании трех приятелей. Он из хулиганских побуждений причинил телесные повреждения и произвел из изделия конструктивно схожего с пневматическим оружием более четырех выстрелов в спину и в лицо 38-летнему жителю р. п. Речица.
Возбуждено уголовное дело «Особо злостное хулиганство».
Нападавший был задержан.
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