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Минчанин поссорился с таксистом и повредил его автомобиль

27 сентября 2019 16:06
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Новости Беларуси. В Минске мужчина поссорился с водителем такси и повредил его авто. 

По информации ГУВД Мингорсиполкома, был задержан 36-летний минчанин, который повредил автомобиль Opel. 

Об этом правоохранителям сообщил водитель такси.  

Мужчина был задержан. Он пояснил, что возвращался домой после посещения увеселительного заведения и поссорился с таксистом. Свою злость пассажир решил сорвать на автомобиле – мужчина повредил переднюю боковую дверь, правое боковое зеркало и ручку передней боковой пассажирской двери. Удары он наносил ногами.  

Минчанин поссорился с таксистом и повредил его автомобиль -1

Фото: ГУВД Мингорисполкома  

Мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.  

Ранее фигурант был судим за хулиганство.  

Действия мужчины могут быть квалифицированы по статье «Хулиганство» УК РБ.  

Материалы проверки переданы в Партизанский (г. Минска) районный отдел СК РБ для дачи правовой оценки действиям фигуранта.  

В Минске женщина из мести поцарапала машину бывшего сожителя (здесь подробнее).  

# Хулиганство # происшествия

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