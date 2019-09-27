Минчанин поссорился с таксистом и повредил его автомобиль

Новости Беларуси. В Минске мужчина поссорился с водителем такси и повредил его авто.

По информации ГУВД Мингорсиполкома, был задержан 36-летний минчанин, который повредил автомобиль Opel.

Об этом правоохранителям сообщил водитель такси.

Мужчина был задержан. Он пояснил, что возвращался домой после посещения увеселительного заведения и поссорился с таксистом. Свою злость пассажир решил сорвать на автомобиле – мужчина повредил переднюю боковую дверь, правое боковое зеркало и ручку передней боковой пассажирской двери. Удары он наносил ногами.