В Бресте четыре студента отравились спайсом

Новости Беларуси. Четыре студента брестского университета попали в реанимацию. Причина — употребление спайсов. Юношам от 18 до 21 года

В одном из общежитий вуза они употребили курительную смесь. Немного позже их в бессознательном состоянии обнаружили другие студенты, которые и вызвали скорую помощь.

С признаками отравления молодых людей госпитализировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Евгений Шустал, студент факультета физического воспитания Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:

Человек, можно сказать, умирал на глазах. Это страшная ситуация. Мы ему открывали рот, он пальцы поприкусывал. Начал синеть, это видеть очень страшно.

Полученные на занятиях навыки оказания первой медицинской помощи, Евгению Шусталу без «пяти минут» дипломированному специалисту, на практике пришлось применить впервые. Говорит, в тот вечер из своей комнаты в общежитии выбежал, когда услышал громкие крики и стоны.

Евгений Шустал, студент факультета физического воспитания Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:

Мы открываем дверь и видим страшную картину: 4 парня лежат, захлебываются, душат сами себя, друг друга. Мы сразу кинулись на помощь.

Давид Овнанян, студент факультета физического воспитания Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:

Я выбежал сразу на улицу, встречал скорою помощь.

Медики, которые прибыли на место происшествия, причину группового помутнения рассудка и потери сознания, определили практически сразу. Клиническая картина явно указывала на последствия употребления курительных смесей. В реанимационное отделение, все четверо были доставлены уже в бессознательном состоянии.

Вадим Головко, главный врач Брестской городской больницы скорой медицинской помощи:

Были доставлены четыре молодых человека в возрасте от 18 до 21 года в тяжелом сопорозном состоянии. Со слов сотрудников скорой помощи, они были в неадекватном состоянии у себя в общежитии. Доставлены с диагнозом отравление спайсом. В реанимационном отделении им оказана квалифицированная медицинская помощь. В удовлетворительном состоянии на следующий день они выписаны домой.

Врачи говорят, жизнь молодым людям спасла лишь вовремя оказанная медицинская помощь. К слову, «откачивать» после спайса брестским врачам приходится не впервые – только за полгода в стационар попали почти 60 человек, причем некоторые из них повторно. Специалисты говорят: все дело в доступности смесей.

Юлия Бешанова, СТВ:

Покупка наркотических средств сегодня напоминает компьютерную игру квест: имея под рукой Интернет приобрести, например, спайс не составляет особого труда.

Далее, что называется «дело техники». Покупатель перечисляет деньги на счет и получает сообщение с точным указанием места, где можно забрать так называемый «клад». В милиции говорят, вероятно, именно по такой схеме молодые люди и приобрели психотроп. Буквально за несколько дней до происшествия, оперативники «прикрыли лавочку» по продаже наркотиков через Интернет, владелец которой по самым скромным подсчетам. намеревался реализовать наркотики в Бресте на сумму не менее 300 тысяч долларов США.

Дмитрий Коровяковский, начальник криминальной милиции ОВД Администрации Ленинского района Бреста:

Объемы, которые поставлялись в Брест были настолько большими, что их хватило бы на 30 000 доз единовременного потребления потребителями, а реагентов изъято еще на 30 000 доз. Мы, конечно, не исключаем, что студенты, которые курили спайс скорее всего приобрели от закладок, заложенных именно этим Интернет-магазином.

Единственная мера профилактики для обеспокоенных родителей - ежедневный просмотр истории посещенных в Интернете страниц. Специалисты уверены, чтобы победить в битве с наркотиками, необходимо серьезно ужесточить законодательство.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Белорусской ассоциации врачей:

Идет большая наработка в Парламенте. Этим вопросом занимается Комиссия по национальной безопасности. Очень серьёзный вопрос. Поэтому, думаю, в ближайшее время мы придём к общему знаменателю.

На сегодняшний момент молодым людям, которые едва не лишились жизни, из-за употребления курительной смеси, грозит лишь административная ответственность за курение в неположенном месте.