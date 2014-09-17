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Руководитель ОАО «Ружаны-Агро» задержан с поличным при получении отката в $25 тыс

17 сентября 2014 12:17
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Новости Беларуси. 25 тысяч долларов США были переданы директору сельскохозяйственного предприятия за благоприятное решение вопроса по приобретению по завышенной стоимости в собственность ОАО объекта недвижимости, принадлежащего одной из коммерческих структур.

Пресс-служба Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:
Общая сумма так называемого «отката» составляла 50 тысяч долларов США.  В ходе обыска по месту жительства должностного лица обнаружено и изъято 232 тысячи долларов США и 10 тысяч евро. Непосредственно при передаче денег был задержан посредник, а вскоре и взяткодатель – учредитель фирмы, продававшей объект недвижимости. 

В отношении задержанных управление КГБ по Брестской области возбудило уголовное дело по ч.4 ст.210 (хищение путем использования служебных полномочий) и ч.3. ст.430 (получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение, в особо крупном размере) УК.

Напомним, в прошлом месяце по подозрению в получении взятки задержали прокурора Шумилинского района и его заместителя. Свои услуги оценили в 32 миллиона рублей.  Подробности читайте здесь.

Коррупционное преступление – одно из самых тяжких во многих странах мира.

Например, в ОАЭ до сих пор мздоимцу отрубают руку, а в Китае дело может дойти и до расстрела.

К тому же оплатить счет за пули, должны родственники коррупционера. Как понять, где грань между коррупцией и благодарностью?

Истории людей разных профессий, чьи жизни сломала взятка – смотрите видео.

# происшествия # Коррупция

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