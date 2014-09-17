В Партизанском районе Минска педофил пытался изнасиловать двух девочек, возвращавшихся домой из школы

Новости Беларуси. В Минске задержан мужчина, который подозревается в попытке изнасилования двух девочек.

13-летняя и 12-летняя школьницы возвращались домой после уроков, когда на них набросился незнакомец.

Следственный комитет Беларуси:

Мужчина не дал детям возможности рассмотреть себя. Одной из девочек удалось бежать и позвать на помощь. Злоумышленник скрылся. В настоящее время жизни и здоровью детей ничто не угрожает. В ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УСК по г.Минску и уголовного розыска МВД и ГУВД Мингорисполкома, личность подозреваемого установлена в течение суток, он задержан. Сейчас с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. По изъятым с места преступления вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, неделю назад в Гомеле была поставлена точка в расследовании громкого уголовного дела о педофилии и распространении порнографии.

41-летний местный житель обвиняется в неоднократных насильственных действиях сексуального характера в отношении двоих 15-летних подростков. Подробности читайте здесь.

С педофилами в Беларуси борются не только правоохранительные органы, но и обычные граждане, неравнодушные к проблеме. Например, общественное движение «Стоп ублюдки».

Активисты отслеживают педофилов в Интернете, общаются с ними под видом малолетних, а позже приходя на встречу...

Организация уже имеет свои филиалы во всех областных центрах страны. Но своих лиц и имен участники проекта не раскрывают – принцип сыска. Но один из них согласился в виде исключения дать интервью корреспондентам программы «Картина мира» (смотрите видео).