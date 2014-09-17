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На белорусско-польской границе изъяли 160 кг наркотиков на $5 млн

17 сентября 2014 08:05
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Новости Беларуси. На белорусско-польской границе изъяли самую крупную партию гашиша за последние 10 лет. Контрабандист из Гродно был задержан на пограничном посту «Брузги». В тайниках своего автомобиля он пытался ввезти в страну свыше 160 килограммов наркотика.

До этого самой крупной партией, которую изымали пограничники, были 88 килограммов этого опасного вещества.

Изъятая партия оценивается приблизительно в 5 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, отрабатывается канал поставки наркотиков.

# происшествия # Наркотики # Фотофакт

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