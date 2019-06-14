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В Бресте BMW лёг на бок после столкновения с Toyota

14 июня 2019 08:00
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Новости Беларуси. 14 июня около шести утра в Бресте опрокинулся автомобиль.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 22-летний житель деревни Страдечь Брестского района за рулём BMW ехал по улице Ленина.  

В Бресте BMW лёг на бок после столкновения с Toyota-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Во время поворота автомобиль столкнулся с Toyota под управлением 28-летнего брестчанина. В результате происшествия BMW лёг на бок.  

В аварии никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, ведётся проверка.  

В Бресте BMW лёг на бок после столкновения с Toyota-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Отмечается, что водитель был пристёгнут ремнём безопасности, благодаря чему не получил травм.  

На неделе в Минске на улице Притыцкого случилась крупная авария. 

Были повреждены четыре машины – здесь подробности.  

# Авария в Бресте # происшествия

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