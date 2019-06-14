В Бресте BMW лёг на бок после столкновения с Toyota

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 22-летний житель деревни Страдечь Брестского района за рулём BMW ехал по улице Ленина.

Новости Беларуси. 14 июня около шести утра в Бресте опрокинулся автомобиль.

Во время поворота автомобиль столкнулся с Toyota под управлением 28-летнего брестчанина. В результате происшествия BMW лёг на бок.

В аварии никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, ведётся проверка.