В Бресте BMW лёг на бок после столкновения с Toyota

Новости Беларуси. 14 июня около шести утра в Бресте опрокинулся автомобиль.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 22-летний житель деревни Страдечь Брестского района за рулём BMW ехал по улице Ленина.
Новости Беларуси. 14 июня около шести утра в Бресте опрокинулся автомобиль.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 22-летний житель деревни Страдечь Брестского района за рулём BMW ехал по улице Ленина.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Во время поворота автомобиль столкнулся с Toyota под управлением 28-летнего брестчанина. В результате происшествия BMW лёг на бок.
В аварии никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, ведётся проверка.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Отмечается, что водитель был пристёгнут ремнём безопасности, благодаря чему не получил травм.
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