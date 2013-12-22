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В Бразилии автобус с пассажирами рухнул в ущелье. 14 человек погибли

22 декабря 2013 15:56
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Новости Бразилии. Пассажирский автобус потерпел крушение в Сан-Паулу. В салоне находились 54 пассажира, 14 из них погибли.

Как сообщает местная пресса, автобус вылетел с трассы и рухнул в 50-метровое ущелье. Пассажирский транспорт направлялся из Куритиба в Рио-де-Жанейро. Что стало причиной катастрофы, ещё предстоит выяснить.

Напомним, месяц назад у Багамских островов потерпело крушение судно с мигрантами из Гаити. В результате погибли около 30 человек. Спасатели отмечают, что судно находилось в море уже девять дней, а члены экипажа испытывали нехватку воды и еды (смотрите видео).
 

# происшествия # Авиакатастрофа

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