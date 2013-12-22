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Из-за пожара рядом с железнодорожным вокзалом в Минске на 1,5 часа были обесточены пути в направлении Молодечно

22 декабря 2013 14:14
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Новости Беларуси. Специалисты выясняют причины пожара рядом с вокзалом в Минске. Там горело заброшенное здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщение на пульт МЧС поступило накануне поздно вечером. Когда спасатели прибыли на место, огнем была объята крыша строения. Площадь возгорания оказалась не маленькой — около 80 квадратных метров. На тушение пожара понадобилось два часа. Чтобы избежать более серьезных последствий, пришлось обесточить здание, а также железнодорожные пути в направлении Молодечно. В результате общее время задержки движения поездов составило около полутора часов.

# происшествия # Пожар в Минске # Фотофакт

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