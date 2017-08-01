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39-летняя минчанка погибла от удара молнии во время отдыха на Браславских озерах

01 августа 2017 08:36
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Новости Беларуси. 31 июля минчанка скончалась от удара молнии на берегу озера в Браславском районе.

По информации Витебского областного УМЧС, несколько семей из Минска отдыхали на берегу озера Струсто в Национальном парке «Браславские озера». Погода резко ухудшилась, и отдыхающие поспешили к палаткам. Около высокой сосны молния настигла двух женщин – разряд ударил в дерево и зацепил туристок. На одной из них загорелась одежда. Пострадавшим сразу же попытались оказать медицинскую помощь, однако спасти смогли только одну женщину. 39-летняя жительница Минска погибла на месте.

39-летняя минчанка погибла от удара молнии во время отдыха на Браславских озерах-1

Фото: mchs.gov.by

МЧС призывает соблюдать правила осторожности во время грозы. «Во время грозы следует всегда отключать мобильные телефоны» – правила поведения при непогоде здесь.

На прошлой неделе в Клецком районе во время грозы погибла женщина – здесь подробнее.

# происшествия # Удар молнии

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