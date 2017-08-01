39-летняя минчанка погибла от удара молнии во время отдыха на Браславских озерах

Новости Беларуси. 31 июля минчанка скончалась от удара молнии на берегу озера в Браславском районе.

По информации Витебского областного УМЧС, несколько семей из Минска отдыхали на берегу озера Струсто в Национальном парке «Браславские озера». Погода резко ухудшилась, и отдыхающие поспешили к палаткам. Около высокой сосны молния настигла двух женщин – разряд ударил в дерево и зацепил туристок. На одной из них загорелась одежда. Пострадавшим сразу же попытались оказать медицинскую помощь, однако спасти смогли только одну женщину. 39-летняя жительница Минска погибла на месте.