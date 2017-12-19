В Брагинском районе автобус с детьми застрял в снегу

Новости Беларуси. В Брагинском районе в снегу застрял автобус со школьниками.

По информации МЧС, инцидент произошел рано утром 19 декабря. Транспортное средство застряло на дороге в снежном перемете. В салоне автобуса находились 23 человека, среди которых 20 детей от 4 до 17 лет.

Никто не пострадал.

Сотрудники МЧС вытащили автобус из снега при помощи лебедки.

19 декабря в Гомельской области прогнозируются сильные снегопады и метели. Из-за этого участились инциденты, связанные с непогодой.