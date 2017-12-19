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Организатор прыжка вину не признал. Завершено расследование гибели роупджампера в Соснах

19 декабря 2017 09:34
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Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование резонансного дела о гибели роупджампера в Соснах в июне 2017 года.

По информации официального представителя СК РБ Юлии Гончаровой, был проведен следственный эксперимент совместно с сотрудниками МЧС, во время которого были воспроизведены обстоятельства и обстановка падения, использован манекен, вес которого был равен весу погибшего парня.

Юлия Гончарова, официальный представитель СК:
Организатор прыжков на веревке с высоты 70 метров не зафиксировал на вытяжной трубе с тоннелем в промышленной зоне по улице Академика Красина в Минске веревочную конструкцию и не осуществлял постоянный контроль за безопасной ее эксплуатацией. Также мужчина не использовал дополнительные методы и средства для предотвращения наступивших негативных последствий, в результате чего погиб 27-летний житель Солигорска.

Организатор прыжка вину не признал. Завершено расследование гибели роупджампера в Соснах-1

Фото: СК

Организатору предъявлено обвинение по статье УК РБ «причинение смерти по неосторожности». Вину индивидуальный предприниматель не признал.

Юлия Гончарова:
Используя свои специальные познания и навыки, с целью избежать уголовной ответственности, он выдвигал различные версии произошедшего и скрывал способы и обстоятельства фиксации тех или иных веревочных конструкций. Истину следствие устанавливало по объективным данным  записи с квадрокоптера, телефона, результаты эксперимента и другие.

Организатор прыжка вину не признал. Завершено расследование гибели роупджампера в Соснах-4

Материалы уголовного дела направлены в суд.

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# происшествия # Фотофакт # Юлия Гончарова # Падение с высоты

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