Организатор прыжка вину не признал. Завершено расследование гибели роупджампера в Соснах

Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование резонансного дела о гибели роупджампера в Соснах в июне 2017 года.

По информации официального представителя СК РБ Юлии Гончаровой, был проведен следственный эксперимент совместно с сотрудниками МЧС, во время которого были воспроизведены обстоятельства и обстановка падения, использован манекен, вес которого был равен весу погибшего парня.

Юлия Гончарова, официальный представитель СК:

Организатор прыжков на веревке с высоты 70 метров не зафиксировал на вытяжной трубе с тоннелем в промышленной зоне по улице Академика Красина в Минске веревочную конструкцию и не осуществлял постоянный контроль за безопасной ее эксплуатацией. Также мужчина не использовал дополнительные методы и средства для предотвращения наступивших негативных последствий, в результате чего погиб 27-летний житель Солигорска.