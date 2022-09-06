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На 6 сентября Белгидромет объявил красный уровень опасности

06 сентября 2022 07:31
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Новости Беларуси. Запреты на посещение лесов действуют почти на всей территории Беларуси. В тревожные цвета на онлайн-карте Минлесхоза окрашены 116 районов из 118. Исключение – Новогрудский и Браславский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 6 сентября Белгидромет объявил красный уровень опасности-1

На сегодня, 6 сентября, Белгидромет объявил красный уровень опасности. Речь о большей части Гомельской и Минской областей: там чрезвычайная пожарная опасность. Отсутствие осадков сказывается и на уровне воды в реках. На некоторых из них остановлено судоходство. Для этой отрасли на сентябрь прогноз неутешительный, ведь предыдущий август назван самым жарким в Беларуси, начиная с 2010 года, лишь тогда были побиты все температурные рекорды по накалу градуса в истории метеонаблюдений.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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