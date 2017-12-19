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Подозреваемый в угоне 19-летний минчанин выиграл автомобиль

19 декабря 2017 08:49
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Новости Беларуси. Молодой человек, подозреваемый в угоне автомобиля, стал победителем рекламной игры, организованной крупной сетью магазинов.

Как сообщает БЕЛТА, по итогам розыгрыша 19-летний минчанин мог стать владельцем Hyundai Creta, но обстоятельства не позволяют ему забрать приз. По словам его девушки Ирины, молодой человек находится с октября в СИЗО и его подозревают в угоне автомобиля, а в рекламной игре участвовала Ирина.

По условиям игры победитель должен лично явиться за призом. Сейчас ключи находятся у организаторов. По их информации, эта история требует получения дополнительных сведений и их оценки специалистами.

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# происшествия # Деньги

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