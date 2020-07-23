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В Боровлянах автомобиль наехал на 5-летнего ребёнка

23 июля 2020 14:15
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Новости Беларуси. В деревне Боровляны на улице Первомайской водитель наехал на пятилетнего ребенка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Боровлянах автомобиль наехал на 5-летнего ребёнка-1

ДТП произошло во дворе. Мальчик выбежал на проезжую часть из-за припаркованных машин, водитель не успел среагировать оперативно.

В Боровлянах автомобиль наехал на 5-летнего ребёнка-4

С переломами малыша госпитализировали. Сейчас мальчик находится дома.

В Пуховичском районе мужчина погиб под колёсами грузового поезда (читайте здесь).

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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