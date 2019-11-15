В Миорском районе школьники прогуляли уроки и не вернулись домой

Новости Беларуси. Вечером 14 ноября в Миорском районе не вернулись домой двое восьмиклассников.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, к милиционерам обратились жители деревни Птицкие и агрогородка Черессы. Родители сказали, что их дети пропали. По тревоге был поднят весь личный состав Миорского РОВД.

15 ноября примерно в десять утра школьники были найдены. Выяснилось, что они накануне прогуляли уроки. Опасаясь наказания, подростки решили переночевать на сеновале в деревне Силово.

Сейчас с детьми и их родителями работают сотрудники ИДН, выясняются все обстоятельства случившегося.

В предыдущем месяце в Смолевичском районе ребёнок не вернулся домой из школы, потому что боялся наказания на плохую успеваемость.