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В Миорском районе школьники прогуляли уроки и не вернулись домой

15 ноября 2019 09:41
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Новости Беларуси. Вечером 14 ноября в Миорском районе не вернулись домой двое восьмиклассников. 

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, к милиционерам обратились жители деревни Птицкие и агрогородка Черессы. Родители сказали, что их дети пропали. По тревоге был поднят весь личный состав Миорского РОВД. 

15 ноября примерно в десять утра школьники были найдены. Выяснилось, что они накануне прогуляли уроки. Опасаясь наказания, подростки решили переночевать на сеновале в деревне Силово. 

Сейчас с детьми и их родителями работают сотрудники ИДН, выясняются все обстоятельства случившегося. 

В предыдущем месяце в Смолевичском районе ребёнок не вернулся домой из школы, потому что боялся наказания на плохую успеваемость. 

Мальчик был найден на следующее утро – здесь подробности

# Пропавшие люди # происшествия

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