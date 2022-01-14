Редкое явление для зимы. В Гомеле молния ударила в телевышку
Новости Беларуси. 14 января во многих районах Беларуси был объявлен красный уровень опасности из-за сильного ветра. Штормовое предупреждение оправдалось. Метеосводки сменились сообщениями о происшествиях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самые мощные порывы ветра зафиксированы в Воложине – 25 метров в секунду. Впрочем, рекорд этого дня догоняли и другие регионы.
В Беларуси без электроэнергии остались свыше 500 населенных пунктов. Больше всего обесточенных в Минской области – 221, Витебской – 155 населенных пунктов, Гродненской – 87. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами.
В Гомель стихия добралась ближе к вечеру. Снежный шторм – это еще полбеды. А вот гром и молния в январе – это феномен. Плюс – удар пришелся по нашим коллегам. Обесточена телевышка.
Елена Василюк, заместитель директора телерадиокомпании «Гомель»:
В итоге прямого попадания молнии в телевышку пострадала сетевая инфраструктура предприятия. Однако наш технический персонал смог максимально оперативно среагировать, были подключены все возможные резервы, и в течение получаса наиболее важные технические участки были восстановлены – те участки, от которых зависит наш эфир. Так что наш телезритель не останется сегодня ни без оперативных выпусков новостей, ни без прямого эфира вечернего телешоу.