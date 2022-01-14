Редкое явление для зимы. В Гомеле молния ударила в телевышку

Новости Беларуси. 14 января во многих районах Беларуси был объявлен красный уровень опасности из-за сильного ветра. Штормовое предупреждение оправдалось. Метеосводки сменились сообщениями о происшествиях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самые мощные порывы ветра зафиксированы в Воложине – 25 метров в секунду. Впрочем, рекорд этого дня догоняли и другие регионы.

В Беларуси без электроэнергии остались свыше 500 населенных пунктов. Больше всего обесточенных в Минской области – 221, Витебской – 155 населенных пунктов, Гродненской – 87. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами.

В Гомель стихия добралась ближе к вечеру. Снежный шторм – это еще полбеды. А вот гром и молния в январе – это феномен. Плюс – удар пришелся по нашим коллегам. Обесточена телевышка.