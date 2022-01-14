Приехали за «товаром». Под Минском сотрудники ГАИ задержали наркокурьеров

Сотрудники подали сигнал об остановке водителю Volkswagen. Автомобиль припарковался только после того, как из окна на обочину пассажир выбросил сверток. В салоне находились 25-летний мужчина и 21-летняя девушка, оба – жители Бобруйска.

Пакет сотрудники нашли в кювете и вызвали следственно-оперативную группу. Согласно заключению, в нем находилось полтора килограмма особо опасного психотропного вещества. Установлено, что молодые люди работали на интернет-наркомаркет около двух месяцев и сами являлись потребителями. В Логойский район они приехали за «товаром» на арендованном авто, получив очередное задание. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.