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Приехали за «товаром». Под Минском сотрудники ГАИ задержали наркокурьеров

14 января 2022 13:20
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Новости Беларуси. В Логойском районе инспекторы ГАИ задержали наркокурьеров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Приехали за «товаром». Под Минском сотрудники ГАИ задержали наркокурьеров-1

Сотрудники подали сигнал об остановке водителю Volkswagen. Автомобиль припарковался только после того, как из окна на обочину пассажир выбросил сверток. В салоне находились 25-летний мужчина и 21-летняя девушка, оба – жители Бобруйска.  

Приехали за «товаром». Под Минском сотрудники ГАИ задержали наркокурьеров-4

Пакет сотрудники нашли в кювете и вызвали следственно-оперативную группу. Согласно заключению, в нем находилось полтора килограмма особо опасного психотропного вещества. Установлено, что молодые люди работали на интернет-наркомаркет около двух месяцев и сами являлись потребителями. В Логойский район они приехали за «товаром» на арендованном авто, получив очередное задание. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.  

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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