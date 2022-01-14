В Барановичах ветер разрушил кирпичный забор, а в Могилёве оставил школу без крыши. Метеосводки в Беларуси за 14 января
Новости Беларуси. 14 января во многих районах Беларуси был объявлен красный уровень опасности из-за сильного ветра. Штормовое предупреждение оправдалось. Метеосводки сменились сообщениями о происшествиях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самые мощные порывы ветра зафиксированы в Воложине – 25 метров в секунду. Впрочем, рекорд этого дня догоняли и другие регионы.
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В Беларуси без электроэнергии остались свыше 500 населенных пунктов. Больше всего обесточенных в Минской области – 221, Витебской – 155 населенных пунктов, Гродненской – 87. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами.
Есть и другие ЧП. В Лепельской детской школе искусств повреждена крыша, также пострадал автомобиль. В Миорском и Ушачском районах частично снесло кровли двух частных жилых домов.
В Барановичах ветер разрушил кирпичный забор одного из заводов. Повреждены шесть автомобилей, которые были припаркованы рядом. Не обошлось и без падений деревьев.
В Островецком районе три дерева упали на проезжую часть автодороги деревни Гудогай – пункт пропуска «Лоша». В Сморгонском районе повреждены 120 листов шифера двух сельскохозяйственных зданий и 20 листов частного жилого дома. Пострадавших нет.
Со здания средней школы № 1 по улице Первомайской в Могилеве из-за сильного ветра сорвало кровлю. Как отметили в областном ГАИ, из-за работ на дороге образовался автомобильный затор.