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В Борисове пьяная дочь убила своего 60-летнего отца

04 июня 2015 07:57
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Новости Беларуси. Тело мужчины с колото-резаными ранами грудной клетки было найдено на лестничной площадке многоквартирного дома.

Как установили правоохранители, мужчину в ссоре убила ножом собственная дочь, проживающая совместно с ним. В момент совершения преступления женщина была пьяна.

Напомним, в прошлом году в Брестской области произошло еще одно убийство, которое своей жестокостью потрясло Беларусь.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 52-летний мужчина лишил жизни собственную мать. В тот день на предприятии, где работал обвиняемый, выплатили зарплату. Решив отметить столь значимое событие в своей жизни, мужчина зашел в магазин. Дома его ждала престарелая мать. Заметив нетрезвое состояние сына, она в очередной раз высказала свои претензии. Право на употребление спиртного, сын решил в прямом смысле отстаивать кулаками – нанес женщине несколько ударов. Стресс от ссоры пошел снимать алкоголем. Подробности – в сюжете.

# происшествия # Убийство

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