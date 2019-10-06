В больнице скончался 24-летний пассажир Peugeot, пострадавший в тройном ДТП на М1

Новости Беларуси. В ДТП в Столбцовском районе пострадали четыре человека.

По информации МВД, авария произошла пятого октября вечером на M1. Водитель Peugeot не учел погодные условия, не справился с управлением и вылетел на встречку. Здесь он зацепил фуру, а затем врезался в Jeep, за рулем которого находился гражданин России.

В результате аварии в медучреждение были госпитализированы с различными травмами 26-летний водитель Peugeot, 21-летний пассажир автомобиля и две москвички – пассажирки Jeep, которым 70 и 73 года.