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В больнице скончался 24-летний пассажир Peugeot, пострадавший в тройном ДТП на М1

06 октября 2019 11:33
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Новости Беларуси. В ДТП в Столбцовском районе пострадали четыре человека.

По информации МВД, авария произошла пятого октября вечером на M1. Водитель Peugeot не учел погодные условия, не справился с управлением и вылетел на встречку. Здесь он зацепил фуру, а затем врезался в Jeep, за рулем которого находился гражданин России.

В результате аварии в медучреждение были госпитализированы с различными травмами 26-летний водитель Peugeot, 21-летний пассажир автомобиля и две москвички – пассажирки Jeep, которым 70 и 73 года. 

В больнице скончался 24-летний пассажир Peugeot, пострадавший в тройном ДТП на М1 -1

Фото: МВД

Еще один пассажир Peugeot, которому было 24 года, скончался ночью в реанимации. 

Устанавливаются обстоятельства аварии. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД  и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения». 

В конце сентября в Слуцком районе водитель остановился помочь пострадавшим в ДТП, но был сбит автомобилем (читать далее). 

# Авария в Минской области # происшествия

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