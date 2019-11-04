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В Бобруйске в результате падения с высоты погиб 61-летний каменщик

04 ноября 2019 11:24
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Новости Беларуси. Днем 30 октября в Бобруйске с высоты около 7 метров упал каменщик. 

Как сообщает УСК по Могилёвской области, 61-летний рабочий проводил ремонт здания. В какой-то момент он потерял равновесие и упал. От полученных травм гражданин скончался. 

Место происшествия осмотрено. Изъята документация по охране труда и технике безопасности. Назначено проведение судмедэкспертизы. Допрашиваются сотрудники организации. 

В Бобруйске в результате падения с высоты погиб 61-летний каменщик-1

Фото: УСК по Могилёвской области 

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». 

Выясняются причины и условия, способствовавшие несчастному случаю. 

На прошлой неделе в Гродно на рабочего упала бобина массой более тонны.

Мужчина получил смертельные травмы – подробности здесь

# Гибель рабочего # происшествия

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