В Бобруйске в результате падения с высоты погиб 61-летний каменщик
Новости Беларуси. Днем 30 октября в Бобруйске с высоты около 7 метров упал каменщик.
Как сообщает УСК по Могилёвской области, 61-летний рабочий проводил ремонт здания. В какой-то момент он потерял равновесие и упал. От полученных травм гражданин скончался.
Место происшествия осмотрено. Изъята документация по охране труда и технике безопасности. Назначено проведение судмедэкспертизы. Допрашиваются сотрудники организации.
Фото: УСК по Могилёвской области
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Выясняются причины и условия, способствовавшие несчастному случаю.
На прошлой неделе в Гродно на рабочего упала бобина массой более тонны.
Мужчина получил смертельные травмы – подробности здесь.