В Бобруйске в результате падения с высоты погиб 61-летний каменщик

Новости Беларуси. Днем 30 октября в Бобруйске с высоты около 7 метров упал каменщик.

Как сообщает УСК по Могилёвской области, 61-летний рабочий проводил ремонт здания. В какой-то момент он потерял равновесие и упал. От полученных травм гражданин скончался.

Место происшествия осмотрено. Изъята документация по охране труда и технике безопасности. Назначено проведение судмедэкспертизы. Допрашиваются сотрудники организации.