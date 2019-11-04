Фура из Беларуси перевернулась в Германии. Пострадали двое

Новости Беларуси. Фура из Беларуси перевернулась в Германии: пострадали 2 наших соотечественника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДТП произошло рядом с городом Иббенбюрен. Пока по неустановленным причинам большегруз задел ограждение трассы, затем пересек две сплошные полосы и снова врезался в ограждение. В итоге грузовик опрокинулся.