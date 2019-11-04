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Фура из Беларуси перевернулась в Германии. Пострадали двое

04 ноября 2019 08:33
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Новости Беларуси. Фура из Беларуси перевернулась в Германии: пострадали 2 наших соотечественника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фура из Беларуси перевернулась в Германии. Пострадали двое-1

ДТП произошло рядом с городом Иббенбюрен. Пока по неустановленным причинам большегруз задел ограждение трассы, затем пересек две сплошные полосы и снова врезался в ограждение. В итоге грузовик опрокинулся.

Фура из Беларуси перевернулась в Германии. Пострадали двое-4

Заблокированной оказалась часть дороги в обоих направлениях. Водителя и его напарника госпитализировали. Они получили серьёзные травмы. Ущерб от ДТП оценивается примерно в 130 тысяч евро.

Фура из Беларуси перевернулась в Германии. Пострадали двое-7

# Авария в Германии # происшествия # Фотофакт

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